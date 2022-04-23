İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2) - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)

23.04.2022 14:01
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)

RENKLİ ÇOCUK KORTEJİ İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törenin ardından Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark'a bando eşliğinde çocuk korteji geçişi oldu.

RENKLİ ÇOCUK KORTEJİ

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törenin ardından Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark'a bando eşliğinde çocuk korteji geçişi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e ilçe belediye başkanları ve bazı partililerin dışında çok sayıda çocuk eşlik etti. Her yaştan kent sakininin ellerinde bayraklar, söylenen şarkı ve marşlarla yaptığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin üzeri açık şehir turu otobüsü de kortejle birlikte hareket etti.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,


İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2)
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Cumhuriyet Meydanı, 23 Nisan, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2) - Son Dakika


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