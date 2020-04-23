İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı - Son Dakika

İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı

6 saat önce

İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı İzmir'de beden eğitimi öğretmeni çocuklara özel dans gösterisi yaptı;

İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı, System.String[]

İzmir'de 23 Nisan coşkusu balkonlarda kutlandı

İzmir'de beden eğitimi öğretmeni çocuklara özel dans gösterisi yaptı; tüm site balkonlara koştu

İZMİR - İzmir'de bir beden eğitimi öğretmeni bu sene korona virüs salgını nedeniyle yapılamayacak olan kutlamalar nedeniyle, yaşadığı sitenin otoparkında çocuklara özel dans gösterisi yaptı. Gösteriye babasıyla birlikte vals yapan küçük Karen de renk kattı.

Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara yaptığı gösteri ile balkonlarından dans ve spor etkinliği yaptıran beden eğitimi öğretmeni Bige Başoğul, 23 Nisan öncesi çocuklar için de özel gösteri yaptı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşadığı sitenin otoparkında hazırladığı konsept ile çocuklara sürpriz yapan Başoğul'a balkonlarına çıkan çocuklar ve büyükler de eşlik etti. Pamuk prenses kıyafeti giyerek çocuklara özel konsept hazırlayan Bige Başoğul, kabininden çaldığı çocuk şarkıları ile miniklere renkli bir bayram arefesi yaşattı. Bige Başoğul, İzmir Marşı çalındığı esnada duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl kutlanamaması nedeniyle buruk bir bayram yaşayan olan çocukları sevindiren etkinlikte babasıyla birlikte vals yapan minik Karen de renk kattı.

Baba-kız vals gösterisi yaptılar

Kızı Karen ile birlikte vals gösterisi yaparak herkesin alkışını toplayan Kazım Erhan Yılmaz, kızının 23 Nisan'da yapmayı planladığı gösterisini burada yaptıklarını belirtti. Yılmaz,"Esasında her şey kızımın yazdığı hikayeyle başladı. Malum günlerden dolayı biz de evden hiç çıkmıyorduk. Sağ olsun öğretmenimizin katkılarıyla da böyle bir organizasyon oldu. 23 Nisan'da çocuklarımız okullarında yapacaklardı bu gösteriyi ama böyle yapmış olduk" diye konuştu. Vals gösterisi yaptığı kızı Karen Yılmaz da yaptığı açıklamada "Korona virüs yüzünden 23 Nisan gösterisi yapamadık. Bu uzun bir süre boyunca hazırlandığım bir gösteriydi. Evde kendi kendime de hazırlanıyordum, babamla da hazırlanıyordum. Bence 23 Nisan hem çocuklar hem de büyükler için çok önemli bir bayram. Cumhuriyetimizin temeli atıldığı için çok önemli bir bayram. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" sözlerine yer verdi.

"Bu kadarını beklemiyordum"

Gördüğü destekler ve tezahüratlar karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bige Başoğul, etkinlik hakkında açıklama yaptı. Başoğul, "Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir gösteri yapmıştık. 23 Nisan'da maalesef kısıtlamamız olduğu için bugün yapmaya karar verdik. Çocuklarımızın ve büyüklerimizin de burada ve balkonlarda verdiği katkılarla çok renkli bir gösteri oldu. Ben ne zaman İzmir Marşı'nı dinlesem duygulanırım. Bugün de TBMM'nin açılışının 100. yılı olması nedeniyle duygu dolu anlar yaşadım. Ülke olarak da zor dönemlerden geçtiğimiz için bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz. Vatandaşların alkışlı ve tezahüratlı desteklerine de çok şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

23 Nisan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:35 Kaynak: İHA

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