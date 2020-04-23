İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar (2) - Son Dakika

BAYRAM COŞKUSUNUN ADRESİ PENCERE VE BALKONLAR OLDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konak ilçesindeki vatandaşlar, yapılan ses, ışık ve balon şovuyla bayram coşkusunu balkonlarından kutladı.Tedbirler nedeniyle İzmir'in simge meydanları bu sene boş kalırken, vatandaşların bu seneki kutlama noktaları ise pencere ve balkonlar oldu. Karataş semtinde bulunan alana İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurulan sahneden vatandaşlar için ses ve ışık şovu yapıldı. Bayram şarkılarına balkonlarından eşlik eden İzmirliler, saat 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla söyledi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından ekipler tarafından alana getirilen yüzlerce balon havaya bırakıldı. Şehrin birçok noktasında çeşitli bayram etkinlikleri yapılırken, Kadifekale'den de havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Müzik ve ışık şovlarına balkon ve pencerelerinden eşlik eden İzmirliler, bayramı coşkuyla kutladı.

Tolga TAHÇI- Onur ATIŞ/İZMİR,