İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar (3) - Son Dakika

MAHALLELİDEN 23 NİSAN'A ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN

İzmir'in Bornova ilçesinde oturanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için teraslarından havai fişek attı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişekler görsel şölen yarattı. Aynı anda yanan 350 meşale ile Bornova, muhteşem görüntülere sahne oldu. Sokaklar ve meydanlar boş kaldı ancak vatandaşlar evde yaptıkları çeşitli etkinliklerle bayramı dolu dolu kutladı.

Çamdibi semtinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaklaşık 100 sokakta belirlenen binaların terasından havai fişek atıldı. Aynı anda gökyüzüyle buluşan havai fişekler ve ışıl ışıl yanan meşaleler ile 23 Nisan büyük bir coşku ile kutlandı.

'KİMSE SOKAĞA ÇIKMADI'

Sosyal medyada 'İyilik Yap Denize At' adıyla kurdukları sosyal medya grubu üzerinden yardım ve destek kampanyaları yaptıklarını belirten grup yöneticilerinden Kazım İvriz, bu etkinliği de grup üzerinden organize ettiklerini belirtip, "23 Nisan'ı kutlamak için bu etkinliği organize ettik. Hem Ata'mızı anmak hem de evde kalan çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Çok sayıda havai fişeği aynı anda attık ve meşaleler yaktık. Kimse sokağa çıkmadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat ettik. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak istedik" dedi.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR,