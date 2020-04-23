İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar - Son Dakika

İzmir'de 23 Nisan coşkusunu müzik gösterisiyle doyasıya yaşadılar(2)

COŞKUNUN ADRESİ PENCERE VE BALKONLAR OLDU

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, İzmir'in Konak ilçesinde yapılan ses, ışık ve balon şovuyla bayram coşkusunu balkonlarından yaşadı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla tedbir kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir'in simge meydanları bu sene boş kaldı. Bayramı meydanlarda kutlayamayan İzmirli vatandaşların bu seneki kutlama noktaları ise pencere ve balkonlar oldu. Karataş semtinde bulunan alana İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurulan sahneden vatandaşlar için ses ve ışık şovu yapıldı. Bayram şarkılarına balkonlarından eşlik eden İzmirliler, saat 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla söyledi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından ekipler tarafından alana getirilen yüzlerce balon havaya bırakıldı. Şehrin birçok noktasında çeşitli bayram etkinlikleri yapılırken, Kadifekale'den de havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Müzik ve ışık şovlarına balkon ve pencerelerinden eşlik eden İzmirliler, bayramı coşkuyla kutladı.