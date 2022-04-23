İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 12:26
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler, programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi.

Yentür, törende, TBMM'nin açılışının 102. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin, inanç azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığını ifade eden Yentür, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak da milli iradenin gücünü tescil ettiğini dile getirdi.

Yentür, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TBMM'nin açılışı, şanlı mazisi boyunca milli egemenliğini karakterine nakşeden aziz milletimizin iradesi de şartlar ne olursa olsun hiçbir gücün engel olamayacağını göstermiştir. Dualarla bir cuma namazı sonrası açılan TBMM, kahramanca sürdürülen kurtuluş mücadelesinin haklılığına meşruiyet ve kuvvet kazandırmıştır. İstiklal mücadelemizin yönetim merkezi cumhuriyetimizin ilanının da karar merci olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi yalnızca siyasi iradenin tecellisi değildir. Samsun'da atılan ilk adımla Amasya'da dile gelen, Sivas'ta şekillenen egemenlik, bağımsızlık birlik ve beraberlik arzumuzun can bulmasıdır. 23 Nisan bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemen olma mücadelesinin taçlandığı tarihi bir gün iken diğer taraftan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş bir gündür."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesajının iletilmesinin ardından "Hoşgeldin 23 Nisan" adlı şiiri okuyan Gazi Ortaokulu öğrencisi Eser Uzun izleyenlerden alkış aldı.

Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler gösteriler sundu.

Orman yangınlarına dikkat çekilen gösteride öğrenciler siyah ve yeşil kumaş açtı. Türk bayrağını taşıyan 3 paramotor pilotu İzmir Körfezi'nde gösteri yaptı. Törene katılan veliler de çocuklarının gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meydanı dolduran İzmirliler, töreni ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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