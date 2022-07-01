İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde şüphe üzerine tankeri durdurdu. Tankerdeki incelemede motor aksamına ve çevreye zararlı, 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi. On numara yağa el koyulurken, tanker şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE 23 TON ON NUMARA YAĞ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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