Son Dakika Haberleri: İzmir'de 234 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili, Çeşme, Foça ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 234 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 234 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili, Çeşme, Foça ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 234 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.


Lastik botu durduran ekipler, 28 Irak, 12 Suriye, 9 Eritre, 8 Somali, 7 Orta Afrika, 2 Mısır ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.


Ekipler ayrıca Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 38 Afganistan ve 50 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.


Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında belirlenen hareket halindeki lastik botta ise 35 Suriye ve 4 Filistin uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi açıklarında da lastik botta 30 Suriye ve 9 Filistin uyruklu göçmeni yakaladı.


Kıyıya çıkarılan 234 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, Suriye, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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