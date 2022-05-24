İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

24.05.2022 12:55

İZMİR'in Karaburun, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 237 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Karaburun, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 237 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandama Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, geçen 22 ve 23 Mayıs'ta, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Dikili'nin Kabakum Mahallesi'ndeki ormanlık arazide 4'ü Yemen ve 6'sı Eritre uyruklu 10 kaçak göçmen, Karaburun Küçükbahçe Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde 7'si Irak, 11'i Suriye ve 17'si Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bir arazide 62'si Afganistan, 32'si Mısır, 10'u Suriye, 3'ü Filistin uyruklu 107 kaçak göçmen, Çeşme'de ise Alaçatı açıklarında 23'ü Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen, Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Sahili'nde ise 23'ü Liberya, 15'i Kongo, 15'i Yemen, 1'i Gabon ve 1'i Gambiya uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Toplamda yakalanan 237 kaçak göçmen temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaylarla ilgili 10 kişi organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Seferihisar, Göçmen, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE, 237 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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