Son Dakika Haberleri: İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı

9 dakika önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 239 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 239 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağı, Çeşme açıklarında 3 lastik botu tespit etti. Durdurulan botlarda 64 Suriye, 44 Afganistan ve 2 Filistin uyruklu olmak 110 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçenin Karaabdullah Burnu açıklarında da bir ihbar üzerine durdurulan lastik bottaki 31 Filistin ve 22 Suriye uyruklu 53 göçmen güvenli bölgeye alındı.

Dikili'de Denizköy ve Altınkum açıklarında da lastik botta 76 göçmen yakalandı.

Öte yandan Çeşme açıklarında lastik bot içinde göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine botu durduran ekipler, yasa dışı geçişleri organize ettiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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