Son Dakika Haberleri: İzmir'de 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir'de 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'de 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 07.25 ve 07.31 sularında, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme ve Karaabdullah Burnu açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 86 Suriye, 44 Afganistan ve 33 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 163 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 21.30'da, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup fark edildi. Durdurulan lastik bottaki 3 Türkiye ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı gün saat 06.39 ve 15.22 sularında, Sahil Güvenlik ekiplerince Dikilinin Denizköy ve Altınkum açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 54 Suriye, 5 Irak, 14 Filistin ve 3 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 76 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 239 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Suriye, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz Reuters'a konuşan Türk yetkililer hava operasyonunu doğruladı! İşte TSK'nın vurduğu kritik noktalar Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 21:43:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]