İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI

26.05.2022 10:25

İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası kesildi.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Egemenlik, Beşyol, Yaka ve Laka mahallelerindeki kıraathane ve depo gibi yerlerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 21-23 Mayıs tarihleri arasında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası kesti. Ö.T. İ.A. ve A.Ç. hakkında, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı.

İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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