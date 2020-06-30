İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldıSahil güvenlik ekiplerince, 26 Haziran saat 10.40'da, Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar edinildi.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
Sahil güvenlik ekiplerince, 26 Haziran saat 10.40'da, Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar edinildi. İhbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 24 sığınmacı kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:37 Kaynak: İHA
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