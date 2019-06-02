Son Dakika Haberleri: İzmir'de 24'ü çocuk 100 göçmen yakalandı
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İzmir'de 24'ü çocuk 100 göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 24'ü çocuk 100 göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi Gümüldür açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen

tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bahse konu hareketli botu durdurularak içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen (16 erkek, 9 kadın, 20 çocuk) yakaladı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi'nde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bot içerisinde düzensiz göçmen tespit eden ekipler, bahse konu olan hareketli botu durdurarak 42 Kongo, 7 Güney Afrika, 3 Angola ve 3 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (31 erkek, 20 kadın, 4 çocuk) yakaladı.

Öte yandan, işlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa
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