İzmir'de 251 kaçak yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı

İZMİR'in Çeşme
ve Dikili
ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 251 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Çeşme ilçesi Altınkum
, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 82 Afganistan
, 50 Suriye
, 17 Somali
, 1 Irak
ve 1 Yemen
uyruklu olmak üzere toplam 151 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, Ilıca
Mahallesi açıklarında ise 29 Filistin
ve 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipleri, Dikili ilçesi Bademli
açıklarında hareket halinde bir botun olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler burada da 43 Suriye, 18 Afganistan ve 5 Filistin uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan toplam 251 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne sevk edildi. Gözaltına alınan organizatörün işlemleri sürüyor.