İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 252 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 252 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Bayraklı ve Gaziemir ilçelerindeki ikametgahlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu.

Gözaltına alınan H.A.A. ve K.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Son Dakika Haberleri
18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]