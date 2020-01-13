İzmir'de 253 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 253 kaçak göçmen yakalandı

19 dakika önce

İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerince 253 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 253 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de Sahil Güvenlik ekiplerince 253 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 03.22 ve 07.12'de görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında iki ayrı lastik botta kaçak göçmenler fark edildi. Durdurulan lastik botta 39 Afganistan, 23 Suriye, 16 Filistin, 9 Kongo, 6 Togo, 4 Eritre, 3 Nijerya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.05'te Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 55 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Yine aynı gün saat 05.00'te Sahil Güvenlik uçağı tarafından Urla ilçesi Merdivenli Koyu'nda denize açılmak üzere olan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Söz konusu bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki ekipler, 30 Afganistan ve 2 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün içerisinde Sahil Güvenlik ekiplerine saat 06.30 ve 08.30'da Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen iki hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 33 Suriye, 22 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 253 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Afganistan, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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