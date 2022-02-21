İzmir'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak akaryakıt imalathanesine polisin düzenlediği operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'daki bir depoda kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisinin ardından harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi. Baskında 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, İ.Ç., Ö.D. ve M.M. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.