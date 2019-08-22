Son Dakika Haberleri: İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı (2)

1 saat önce

AVUKATLAR SERBEST BIRAKILDIİzmir'de, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 26 avukat, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı (2), System.String[]

AVUKATLAR SERBEST BIRAKILDI
İzmir'de, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 26 avukat, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.
BARO ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI
İzmir Barosu'nca avukatların gözaltına alınmasıyla ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. İzmir Barosu önünde gerçekleştirilen, gözaltına alınıp serbest bırakılan avukatların da katıldığı açıklamayı yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, işlemin muhalifleri sindirme amacı taşıdığını öne sürdü. Kayyum atamalarının demokrasi dışı bir uygulama olduğunu savunan Özkan, "Bu nedenle, bu konuda toplumun değişik kesimlerinden gelen tüm muhaliflerin açıklama yapmasının, onların en demokratik hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Meslektaşlarının gözaltına alınmasının da takipçisi olacaklarını, sorumluların cezalandırılması için gereken işlemleri yapacaklarını söyledi.
İZMİR,


Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de kayyum protestosu! 26 avukata gözaltı
HDP'li meclis üyesi "Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz" diyerek partisinden istifa etti Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]