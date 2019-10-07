Son Dakika Haberleri: İzmir'de 263 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 263 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 263 kaçak göçmen yakalandı

26 dakika önce

İzmir'in Dikili ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 263 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 263 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 263 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün 00.40, 01.40 ve 03.31 saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Dikili açıklarında ve Dikili'nin Bademli açıklarında üç ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botta 81 Suriye, 6 Yemen, 4 Filistin, 3 İran, 2 Irak, 1 Eritre ve 43 Afganistan uyruklu toplam 140 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün sat 03.48, 07.10 ve 22.10'da Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme'nin Uçburun, Karareis ve Özdere açıklarında üç ayrı lastik botta göçmen topluluğu fark edildi. Durdurulan lastik botlardaki 13 Kongo, 37 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 Sierra Leone, 2 Mali, 2 Senegal, 8 Somali, 1 Fildişi Sahili, 6 Filistin ve 46 Afganistan uyruklu toplam 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 263 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de 15 Temmuz günü müezzine saldıran 2 kişi hapis cezası aldı Jeologlardan İstanbul depremi uyarısı: Sismik aktivite sürüyor Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 263 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]