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İzmir'de 267 düzensiz göçmen yakalandı

40 dakika önce

İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 267 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 267 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 267 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Sahil Güvenlik Uçağı tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi Killik Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi Görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 53 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz yakalandı. Karaburun'un Yeni Liman açıklarında da görevli Sahil Güvenlik Korveti tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 71 Suriye, 29 Somali, 6 Kuveyt, 3 Güney Afrika, 2 Orta Afrika ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'nin Süngükaya Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Dikili'nin Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 19 Suriye, 14 Orta Afrika, 11 Somali ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 267 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Seferihisar, Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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