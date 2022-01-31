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268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi - Son Dakika

268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi

31.01.2022 14:14

İzmir polisinin kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir polisinin kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından lastikleri getiren tırı Kemalpaşa'da durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 268 ağır vasıta araç lastiği bulundu. Lastiklerin, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi. Tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi - Son Dakika
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