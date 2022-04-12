İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

12.04.2022 20:41
İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Nisan 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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