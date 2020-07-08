İzmir'de, 276 kaçak göçmenin yakalandığı tankerin batma tehlikesi varmış - Son Dakika

İzmir'de, 276 kaçak göçmenin yakalandığı tankerin batma tehlikesi varmış

İzmir'de, 276 kaçak göçmenin yakalandığı tankerin batma tehlikesi varmışİZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün geçiş için kullanacağı tankerin, motor bölümünün su aldığı ortaya çıktı.

İzmir'de, 276 kaçak göçmenin yakalandığı tankerin batma tehlikesi varmış

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İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 276 kaçak göçmen ile 8 organizatörün geçiş için kullanacağı tankerin, motor bölümünün su aldığı ortaya çıktı. Yola çıkılması durumunda tankerin, kısa sürede batmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere önceki gece baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTAN KOYMUŞLAR

Kaçak göçmenlerin yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerine, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske bırakıldığı, su ve meyve suyu depolandığı görüldü. Göçmenlerin, sağlıksız odalarda kapalı kaldıkları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda içeriden çıkmalarının mümkün olmadığı belirlendi. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin, geçiş için 2 bin ile 5 bin dolar arasında değişen ücretler aldıkları öğrenildi.

MOTOR BÖLÜMÜNÜN SU ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaçak göçmenler ve organizatörlerin yakalandığı tankerin, 20 gün önce Narlıdere Balıkçı Barınağı yakılarındaki tamir atölyesine onarım bahanesiyle yanaştırıldığı ve burada bekletildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kıyıya yanaştığı andan itibaren teknik ve fiziki takibe aldığı tankerin motor bölümünün su aldığı ve yola çıkılması durumunda kısa sürede batmasının muhtemel olduğu belirtildi. Emniyetin operasyonuyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yunanistan, Narlıdere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de, 276 kaçak göçmenin yakalandığı tankerin batma tehlikesi varmış - Son Dakika
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