İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

14.03.2022 18:57
İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 278 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 278 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart günü saat 07.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında yolcu motoru içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, yolcu motoru içerisindeki 251 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Dikili ilçesi açıklarında aynı gün saat 06.35 sıralarında ise lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik, Seferihisar, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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