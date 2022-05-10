İzmir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla 9 Mayıs'ta Çeşme açıklarında düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, 2'si Kamerun, 2'si Liberya ve 1'i Eritre uyruklu olmak üzere 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.