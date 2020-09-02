Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 281 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücedele kapsamında Kaymakam Çeşmesi mevkisindeki bir arazide kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir 'in Beydağ ilçesinde 281 kök Hint keneviri ile 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 281 kök Hint keneviri ile 10 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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