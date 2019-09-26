Son Dakika Haberleri: İzmir'de 282 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 282 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 282 düzensiz göçmen yakaladı.

İzmir'de 282 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 282 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu botta 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesinin Bademli ve Madra Çayı açıklarında ise 3 ayrı botta 173 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu göçmen yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında durdurulan botta ise 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Karaya çıkartılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 282 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
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