İzmir'de 282 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında durdurulan hareketli botta ise 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli ve Madra Çayı açıklarında durdurulan 3 ayrı hareketli botta da 173 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu göçmen bulundu.

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