Son Dakika Haberleri: İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Salihleraltı açıklarında hareket halindeki lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri bottaki Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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