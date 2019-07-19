İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:38 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Salihleraltı açıklarında hareket halindeki lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri bottaki Afganistan
uyruklu 29 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
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