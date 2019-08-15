İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:31 Kaynak: AA
'in Çeşme
ilçesinde 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 14'ü çocuk 29 Suriye
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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