İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:48 Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Korveti tarafından ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 10 Eritre, 7 Kongo, 6 Filistin, 2 Bangladeş, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Mali uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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