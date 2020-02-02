İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

46 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Korveti tarafından ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 10 Eritre, 7 Kongo, 6 Filistin, 2 Bangladeş, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Mali uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek
Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 00:34:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]