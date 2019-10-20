Son Dakika Haberleri: İzmir'de 29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş olacak
Son Dakika Güncel İzmir'de 29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş olacak

İzmir'de 29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş olacak

36 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olacağını bildirdi.

İzmir'de 29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş olacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim 2019 Salı günü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıldönümünü kutlanacak olması sebebiyle İzmir içinde yolcu taşıma ücretlerinin toplu taşıma araçlarında 1 kuruşa indirileceğini belirtildi.

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak. 4736 sayılı yasa uyarınca, yerel yönetimlerin, öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü ve kanunda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışanları dışındaki kişilere indirimli ya da ücretsiz tarife uygulama yetkisi yok. Bu yüzden de ücretler en düşük tutar olan 1 kuruşa indirilebiliyor. Aynı yasanın birinci maddesinin altıncı fıkrasında Cumhurbaşkanı'nın birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşımada ulaşım ücretsiz olabiliyor." ifadelerine yer verildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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