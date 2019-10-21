İzmir'de 299 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 299 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda kıyıya yakın ilçe merkezleri girişinde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araçlarda aramalar yapılıyor.
Son 2 günde Çeşme, Selçuk, Menderes, Dikili ve Karaburun ilçelerindeki yol kontrollerinde 299 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri 6 araca el koydu, aramalarda da 2 bot, 2 bot motoru ve can yelekleri ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla M.E, İ.G, G.E, M.Ö, A.Y, H.H.M. ve F.M. gözaltına alındı.