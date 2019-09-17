Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

İzmir'in Çeşme İlçesinde akşam saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İzmir'in Çeşme İlçesinde akşam saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü alınan bilgiye göre, İzmir'de saat 22.44 ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 17.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak açıkladı. - İZMİR

Kandilli Rasathanesi, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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