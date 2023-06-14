İzmir'de panik yaratan deprem! Sarsıntının büyüklüğü 3.9 ama duyulan "ses" ürkütücü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.53'deki depremin derinliği 10,19 kilometre olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İzmirlilerin işyerlerine varmak üzere olduğu dakikalarda meydana gelen deprem, hisseden vatandaşların panik olmalarına neden oldu.

PROF. DR. SÖZBİLİR: 4.9 DEPREMİNİN ARTÇISI OLABİLİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin dış merkezi Buca merkez ile Kısıkköy arasındaki bölgede yer alıyor. Bu bölge jeolojik olarak Tuzla Fayı ile Dağkızılca Fayı arasındaki alana karşılık geliyor. Bu iki fayın birbiriyle bağlantılı olduğu bir bölge. 30 Ekim 2020 depreminden beri bu bölgede belirli aralıklarla deprem oluyor. En son 4 Kasım 2022'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Buna göre 4.9 depreminin artçısı olabilir. Bu büyüklükte depremler doğal olarak oluşmaya devam edecektir. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

"DEPREMDEN HEMEN ÖNCE SES DUYULDU" İDDİASI

Öte yandan İzmir'de meydana gelen 3.9'luk depremden hemen önce "ses" geldiği de iddia edildi. Deprem sırasında duyulan seslerin, sismik dalgaların birbiriyle temas eden kayaların arasından geçmesi sonrasında oluşan uğultular olduğu bilinirken, sosyal medyaya akın eden çok sayıda kullanıcı yaşadığı korkuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;