 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 21.10.2023 00:25

İzmir'in Buca ilçesinde gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de saat 23.53'te Buca ilçesi merkez olmak üzere 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

TUNÇ SOYER: OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Buca merkezli bir deprem yaşadık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muhtemel tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz. Günün her saati 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepimize çok geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı
00:05 Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu
00:02 İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
23:50 Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış
23:43 Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborn görevinden istifa etti
23:12 ''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı
23:04 Filistin için barış çağrısı yapan Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
22:02 Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın hem kendine hem dünyaya söylediği bir yalan var
22:01 İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
21:44 Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 01:11:19. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement