İzmir'de 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Selçuk Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünden gelen U.C.K.'nin kullandığı 35 ANV 886 plakalı araç, hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen G.Ş. idaresindeki 35 LCE 36 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan şeritteki A.Ö.'nün kullandığı 09 AAL 965 plakalı araca sert çarparak durdu. Kullanılamaz hale gelen aracın içinden hafif yaralı olarak çıkarılan Atalay Özdemir ve eşi Ziynet Özdemir Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayı yapan ve ağır yaralanan U.C.K.'nin ise kaza sonrası solunumunun durduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Doktorlarının mücadelesi ile hayata döndürülen U.C.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.