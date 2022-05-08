İzmir'de 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber alkol aldıkları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.U., yanında getirdiği tabanca ile Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez'i (26) başından vururken, Feyyaz Bulut'u da (33) kolundan tabanca ile vurarak yaraladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada başından vurulan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Çetin ve Sönmez'in acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kolundan yaralanan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli C.U.'nun yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR