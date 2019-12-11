İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan zanlı Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan zanlı Gaziantep'te yakalandı

6 saat önce

İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan Suriye uyruklu şüpheli, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan zanlı Gaziantep'te yakalandı, System.String[]

İzmir'de 3 ayrı suçtan aranan Suriye uyruklu şüpheli, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yukarıbayındır Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapı.

Sorgulamada, araçtaki Suriye uyruklu F.B.'nin (18) İzmir Torbalı Asliye ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma, Nizip, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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