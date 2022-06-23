İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Haziran arasında Bergama , Bornova, Çeşme , Kınık, Kiraz , Menderes, Ödemiş , Selçuk , Tire ve Torbalı 'da narkotik köpekleri ve drone kullanılan operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri, 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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