İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi

23.06.2022 09:28
İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Haziran arasında Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'da narkotik köpekleri ve drone kullanılan operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri, 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, operasyon kapsamında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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