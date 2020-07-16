İzmir'de 3 bin 210 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri 3 bin 210 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.



Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında ormanlık arazide bakımları yapılmış kenevir bitkilerine rastladı. Ekipler, Beydağ ilçesinde 2 bin 144 kök, Kiraz ilçesinde bin 21 kök ve Kemalpaşa ilçesinde 45 kök olmak üzere toplam 3 bin 210 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR