İzmir'de 3 bin 210 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 3 bin 210 kök kenevir ele geçirildi

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri 3 bin 210 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri 3 bin 210 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında ormanlık arazide bakımları yapılmış kenevir bitkilerine rastladı. Ekipler, Beydağ ilçesinde 2 bin 144 kök, Kiraz ilçesinde bin 21 kök ve Kemalpaşa ilçesinde 45 kök olmak üzere toplam 3 bin 210 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR

Kenevir, Beydağ, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 bin 210 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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