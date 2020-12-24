İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi

24.12.2020 18:11
İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi bir iş yerinde alkol üretimi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan üzerinde "tıbbı kullanım için üretilmiştir" ibaresi bulunan 5 litrelik plastik bidonlarda 3 bin 560 litre etil alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan test kitleri, sahte ambalajlar, boş şişeler, çok sayıda kapak ve etiket ele geçirildi.

Etil alkole imha edilmek üzere el konulurken, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Narlıdere, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu         
18:00
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
17:32
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak         
14:17
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 3 bin 560 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei