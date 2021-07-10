İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde bir üretim tesisinde, tanınmış zeytinyağı markalarının ambalajlarına doldurulmuş 3 bin 560 litre sıvı yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi'ndeki bir üretim tesisinde izinsiz sıvı yağ üretilerek çeşitli markaların ambalajlarına doldurulduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tesise düzenlenen operasyonda piyasada tanınan zeytinyağı markalarına ait ambalajların içine doldurulmuş 3 bin 560 litre sıvı yağ ile 2 bin 810 etiket, 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik olmak üzere çeşitli markalara ait boş yağ tenekeleri, 1 otomatik dolum makinesi, 1 otomatik ambalajlama makinesi ve 5 tonluk 3 tank ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.