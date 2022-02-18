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İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama

18.02.2022 11:22
İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama

İzmir'de merdiven altı imalathanelere sahte etil alkol baskını yapan polis ekipleri, binlerce litre etil alkol ele geçirirken, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ise tutuklandı.

İzmir'de merdiven altı imalathanelere sahte etil alkol baskını yapan polis ekipleri, binlerce litre etil alkol ele geçirirken, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin hayatına mal olan sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Buca, Bayraklı, Menderes ve Kemalpaşa'daki toplam merdiven altı imalathane ve araca operasyon düzenleyen ekipler 3 bin 65 litre etil alkol, 107 adet içki aroması, 450 adet etil alkol etiketi, 33 adet kapak, 346 adet cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Operasyonlarda toplam 18 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, sorgularının ardından 6 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. ve E.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., C.D., M.D., O.Y. ise tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına darbe: 4 tutuklama - Son Dakika
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