İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı

06.06.2022 10:37
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirdi, 18 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İZMİR'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirdi, 18 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirlenen adreslere narkotik köpek ve dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 18 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Urla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı - Son Dakika
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