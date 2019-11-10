İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'nin TIR ve kamyon garajında kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'ndeki iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan arama sonucu 10 bin 880 litre madeni yağa el koyuldu. Operasyonlar kapsamında A.P., M.P., A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.