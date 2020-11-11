İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde ele geçirilen 3 bin litre kaçak akaryakıtla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, geri dönüşüm madeni yağlarının Torbalı ve Bornova ilçelerindeki kamyon ve tır garajlarına nakledilerek akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Operasyonda bir panelvan araçta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.