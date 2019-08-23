İzmir'de 3 gün süren yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
1 saat önce
İzmir'de 3 ilçede etkisini gösteren ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.
İzmir'de 3 ilçede etkisini gösteren ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:40
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