İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

İzmir\'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın adliyeye sevk edildi
Son Güncelleme: 28.09.2023 13:40

İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastaneden üç günlük bebeğin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kendini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G.'nin, birkaç gündür aileyi ziyaret ederek yakınlık kurduğu, bebeğin bakımında aileye yardım ettiği, keşifler yaptığı ve kaçırma olayını günlerdir planladığı öğrenildi. S.G., kaçırma olayından sonra kıyafetlerini değiştirerek bir camide saklandıktan sonra İzmir Limontepe'deki evine gitti. Bebek, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastaneden üç günlük bebeğin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Kendini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G.'nin, birkaç gündür sık sık aileyi ziyaret ederek yakınlık kurduğu, bebeğin bakımında aileye yardım ettiği, keşifler yaptığı ve kaçırma olayını günlerdir planladığı öğrenildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan; ama aslında işsiz olan S.G. (51), test bahanesiyle 3 gün önce dünyaya gelen bebeği örtüye sararak hastaneden kaçırdı. Daha sonra yeni doğan bebeklerini göremeyen aile, durumu yetkililere bildirdi. Hızlıca çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 günlük bebeği kaçıran S.G.'yi İzmir Limontepe mevkiindeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan bebek, ardından da sağlıklı bir şekilde aileye teslim edildi.
"Sağlık görevlisiyim" diyerek aileyle yakınlık kurup bebeği kaçırdı
51 yaşındaki kadın ise, şubedeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, bebeğin kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. 51 yaşındaki S.G.'nin, kendini aileye sağlık görevlisi olarak tanıttığı, hastaneyi birkaç gündür sık sık ziyaret ettiği, aile ile yakınlık kurduğu, bebeğin bakımında aileye yardım ettiği, keşifler yaptığı ve kaçırma olayını günlerdir planladığı belirlendi.
Tanınmamak için kıyafetlerini değiştirmiş
S.G., kaçırma olayından daha sonrada kendini kamufle etmek için bir camide kıyafetlerini değiştirdiği, bebek ile birlikte İzmir Limontepe'deki ikamet ettiği adresi gittiği öğrenildi.
S.G.'nin ifadesinde ayrıca, yaklaşık 9 ay önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığı için bu durumu imam nikahlı eşinden gizlediğini söylerken, onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını iddia etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 3 günlük bebeği kaçıran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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